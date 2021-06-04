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Синоптик рассказал, когда в Подмосковье можно будет купаться

19:20, 04 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К концу следующей недели воздух и вода в столичном регионе прогреются до летних температур и можно будет открыть купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд с интервью «Радио 1».

По его словам, в ближайшие дни температурный фон на территории Москвы и области сохранится на уровне +23…+25°C днём, без осадков. Ночные температуры составят +12…+15°C.

В конце следующей недели температура воды поднимется до +20°C, и можно будет смело открывать купальный сезон в Подмосковье, — цитирует его радиостанция.

Вильфанд добавил, что летом в этом году в столичном регионе будет жарко.

Ранее стало известно, что овощи и ягоды нового урожая поступят на российские рынки позже, чем обычно. Задержка связана с прохладной весной и большим количеством осадков. Такая погода отсрочила активный период посевной кампании примерно на две недели.

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