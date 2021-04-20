Синоптик рассказал, когда в центр России вернётся тепло

https://static.news.ru/photo/90fd19ac-a25d-11eb-8f2d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда тепло вернётся в центральную часть России. Солнце выглянет в центре страны 26 апреля.

По словам Вильфанда, температура выше десяти градусов и солнечная погода вернутся в Европейскую часть России с понедельника, 26 апреля. Но при этом также возможны дожди, пишет РИА Новости.

До конца недели температура воздуха в центральной части России будет нестабильной. Она будет колебаться от шести до 18 градусов выше нуля.

Что касается погоды на первую половину мая, то 1 мая будет холодным и дождливым, а уже 9 мая потеплеет до 20 градусов выше нуля. Особого тепла москвичам в первые дни мая ожидать не стоит. Температура днём вряд ли будет подниматься выше +10 градусов.

Как сообщалось ранее, Министерство чрезвычайных ситуаций выступило с экстренным предупреждением об ухудшении погоды в Москве, оно будет действовать до 12:00 21 апреля. В столице ожидаются дожди и мокрый снег.