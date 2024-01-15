Синоптик рассказал, когда на Москву обрушится обильный снегопад Синоптик Шувалов: сильные снегопады накроют Москву 18 и 19 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 18 и 19 января ожидаются обильные снегопады, до конца недели выпадет около 40% месячной нормы осадков, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, жителей столичного региона также ждут перепады давления и температур.

В начале недели в Москве будет идти небольшой снег, мощные осадки выпадут только во второй половине дня четверга и в первой половине дня в пятницу. В среду, 17 января, прогнозируют солнечный день, также возрастет давление. В целом за неделю выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. К выходным высота снежного покрова составит 10–12 сантиметров. Также прогнозируются перепады температуры. Столбики термометров сначала начнут понижаться до минус 15–18 градусов, но к концу недели нас ожидает очередной скачок вверх до нуля градусов, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что аномальные морозы в Москве отступают, а на смену им придут «крещенские оттепели». По его словам, с 15 января в столицу придут теплые воздушные массы, а температура воздуха повысится до минус 1–3 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на юге Западной Сибири 15 января ожидается очень сложная и опасная погода. По его словам, это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Также здесь ожидается заметное понижение температуры.