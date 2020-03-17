https://static.news.ru/photo/6bd01614-685e-11ea-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные автомобилисты смогут перейти на летнюю резину через три недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, мороз продержится ещё неделю, после чего начнётся наступление весны. Холодный фронт придёт в столицу ближе к выходным. Это будет последняя волна мороза.

Недели через три можно будет менять резину на автомобиле с зимнего на летний вариант, — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Как ранее передавал NEWS.ru, перепад температур в 15–20 градусов ожидает жителей России на наступившей неделе. На юге страны — в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья — после прихода северных воздушных масс заморозки сменят нынешнюю тёплую погоду.