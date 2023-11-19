Синоптик рассказал, когда бушующий в Сибири ураган закончится Синоптик Шувалов: в утру 20 ноября обрушившийся на Сибирь ураган утихнет

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Сильный ветер в Сибири утихнет к утру 20 ноября, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ураган обрушился на регионы из-за резкого понижения температуры. Метеоролог предупредил, что в Иркутской области завтра в первой половине дня ветер еще может разгоняться до 25 м/с.

В Сибири 18 ноября был очень теплый день, в Новокузнецке, например, температура воздуха составила четыре градуса тепла. И холодный фронт, который обрушился на регионы сегодня, буквально за 12 часов понизил температуру до отрицательных значений. Контрасты были настолько велики, что вызвали шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. В основном стихия обрушилась на Новокузнецк, Алтай и Барнаул, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что в Новокузнецке ветер утихнет уже к вечеру сегодняшнего дня, в Барнауле будет только 15–18 м/c. К утру ветер стихнет и в Красноярске, добавил Шувалов.

Шквалистый ветер обрушился на Кемеровскую область и Алтайский край в ночь на 19 ноября. Вихри стихии срывали кровлю со зданий, валили деревья и переворачивали остановки. В нескольких районах Алтайского края произошло аварийное отключение электричества. Обесточены оказались в том числе населенные пункты в пригороде Барнаула. В самом городе местные жители запечатлели на видео последствия разрушительного ветра. На кадрах видно поврежденные здания и автомобили.