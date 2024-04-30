Синоптик рассказал, когда бушующий в Иркутской области ураган закончится Синоптик Шувалов: сильный ветер в Иркутской области утихнет до конца дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бушующий в Иркутской области сильный ветер утихнет к концу дня, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ураган возник из-за резкого перепада температур, уже завтра температура в регионе не поднимется выше восьми градусов.

В Иркутской области происходит вторжение холодного воздуха, и если сегодня днем температура воздуха достигала максимум 22 градусов тепла, то завтра ожидается только 7–8 градусов тепла. За счет этого перепада температуры в регионе наблюдаются сильные порывы ветра. Пыльные бури бушуют не в самом Иркутске, а южнее, в степной зоне. Скорее всего, этот сильный ветер накроет еще и Бурятию. Что касается Иркутской области, то к ночи сильный ветер стихнет, сразу как температура понизится, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что регион накрыли пыльные бури. В регион пришел мощный ураган, жителей просят оставаться дома и не открывать окна. Небо в области затянуло, шквалистый ветер ломает ветки деревьев и срывает рекламные щиты. Его скорость доходит до 28 метров в секунду. Синоптики обещают, что непогода в ближайшие сутки будет набирать силу. Из-за этого возможны отключения света.