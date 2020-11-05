Синоптик рассказал, какую зиму ждать россиянам

https://static.news.ru/photo/64fdf6ec-1fd0-11eb-b94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Нынешняя зима будет холоднее предыдущей, но в целом — около и выше нормы. Такой прогноз сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Центральной России дни продолжают быть тёплыми, не стоит ждать аномальных холодов и зимой, предрекает синоптик.

Можно утверждать, что не ожидается аномально тёплая зима, как в прошлом году. Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, — заявил Вильфанд в интервью Пятому каналу.

В Москве минувший октябрь стал самым тёплым за всю 142-летнюю историю наблюдений. В Петербурге на сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 20 м/с, в прибрежных районах — 23 м/с. Остановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков считает, что зима в России будет такой же тёплой, как и в прошлом году. Он отметил, что, по данным Всемирной метеорологической организации, этот год окажется самым тёплым за всю историю наблюдений.