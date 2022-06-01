Синоптик рассказал, каким в этом году будет лето Синоптик Тишковец заявил, что россиян ждет теплое лето с умеренной влажностью

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в этом году летом ожидается безветрие, тепло, умеренная влажность, чередование солнечных дней со скоротечными ливнями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, жарко будет в курортной зоне страны — на Кубани, в Крыму и на Кавказе.

Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики. Лето же в средней полосе России будет тёплым и умеренно влажным, — сообщил он.

Также, по словам Тишковца, теплее обычного с дефицитом осадков будет на Русском Севере. Он добавил, что полноценный купальный сезон на юге России уже можно будет открывать в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон для взрослых на Чёрном море должен начаться в середине июня. Дети же смогут купаться с начала третьей декады месяца, считает специалист.