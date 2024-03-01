Синоптик рассказал, как изменится московская погода в выходные Синоптик Шувалов: 3 марта в Москве похолодает до минус 6 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу, 2 марта, столицу ждут облачная погода с прояснениями и плюсовая температура, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Однако в ночь на воскресенье прогнозируется мороз. Столбики термометров опустятся до минус 4–6 градусов, пояснил метеоролог.

В субботу в Москве будет облачно, температура в ночные часы составит 0 градусов, днем увеличится до 2 градусов тепла. В воскресенье в столицу вернется солнечная погода. Температура при этом ночью понизится до минус 4–6 градусов, что все равно остается выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до плюсовых значений. Также на выходных прогнозируется повышение давления. В субботу в некоторых районах может выпасть снег, однако сильных осадков ожидать не приходится, — сказал Шувалов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что снег в Москве растает только в апреле. Она подчеркнула, что в первые дни марта сугробы все еще будут оставаться внушительными, при этом сильных осадков пока не ожидается. По ее словам, на данный момент высота снежного покрова почти вдвое больше нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что явление Эль-Ниньо, которое могло вызвать самое жаркое лето на планете в истории, прекращается в апреле. Таким образом, он опроверг сообщения о предстоящих погодных аномалиях, добавив, что во втором полугодии 2024 года с вероятностью, превышающей 60%, наступит другая климатическая фаза Ла-Нинья.