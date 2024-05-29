Синоптик рассказал, как долго в Москве продлится аномальная жара Синоптик Шувалов: с 1 июня в Москву придут похолодание и дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летняя жара в Москве пойдет на спад уже в предстоящие выходные дни, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 1 и 2 июня в столице пройдут дожди, а столбики термометров понизятся до 25 градусов тепла.

Летняя жара пойдет на спад уже в выходные. Но понижение погоды будет очень плавным. Просто произойдет смена типа погоды, то есть воздушная масса останется прежней, но в ней начнет развиваться конвективные процессы, рост облаков. На северо-западе области, в Волоколамске, Клине, Дмитрове первые дожди могут пройти уже в четверг. В Москву осадки придут либо в пятницу вечером, 31 мая, либо в субботу, 1 июня. Из-за характера летних дождей где-то они могут не выпасть совсем, а где-то пройдет приличное количество осадков, сравнимое с третью или четвертью месячной нормы. Столбики термометров при этом к концу недели опустятся до +25 градусов, — сказал Шувалов.

Метеоролог добавил, в первую неделю аномальной жары ждать не стоит. Температура будет держаться в пределах 19-24 градусов тепла, что вполне допустимо по июньским параметрам, отметил он.

Ранее Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день на час и два, если температура в помещении достигла отметки 28,5 и 29 градусов без кондиционера. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно это затрагивает тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.