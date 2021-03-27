Синоптик рассказал, где в России будет аномально тепло до конца марта

https://static.news.ru/photo/80bfaf5a-8ef8-11eb-9a25-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил российские регионы, в которых до конца марта продержится аномально тёплая погода.

По его словам, весна порадует жителей регионов Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7–9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов, — рассказал специалист.

Температура «гораздо выше» нормы ожидается на юге Сибири и Дальнего Востока. Днём столбики термометров покажут около 4–8 градусов тепла. Во Владивостоке ожидается потепление до «двузначных значений».

Вильфанд добавил, что в Москве и других городах ЦФО температура будет превышать норму на 2–5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленобласти — на 6–7 градусов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд заявил, что на всей европейской части России в ближайшие пять дней дневная температура будет примерно одинаковой. При этом на юге — циклоническая активность, которая проявится в Краснодарском крае в виде дождей со снегом. Температурные аномалии ожидаются на севере страны.