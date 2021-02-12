Синоптик рассказал, что россиян ждут ещё шесть дней аномальных холодов

https://static.news.ru/photo/33f7cad8-6f20-11eb-8c76-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Центральном и Приволжском федеральных округах на наступившей неделе ожидаются аномальные морозы.

На севере Приволжского федерального округа аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на семь-девять градусов. На территории Центрального федерального округа аномально холодная погода, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что температура ниже нормы будет держаться в отдельных регионах ещё шесть дней — с 15 по 20 февраля. Так, в Вологодской, Архангельской областях, а также в Ненецком автономном округе с 15 по 19 февраля среднесуточная температура будет на семь-десять градусов ниже нормы.

Аномалия в семь градусов ожидается в этот период в Тамбовской, Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл и Чувашии. На 7–12 градусов холоднее нормы будет в Смоленской, Тульской и Калужской областях. В Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях прогнозируется отклонение от нормы на 7–12 градусов 20 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 15 февраля Москву ожидает чудная зима, описанная Пушкиным, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Поэт восхитился временем года в стихотворении «Зимнее утро». Погода в столице, по словам Вильфанда, будет «замечательной и морозной». Солнечную погоду с 15 февраля обеспечит гребень высокого атмосферного давления. Особых осадков на этот период не прогнозируется.