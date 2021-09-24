Синоптик рассказал, будет ли в Москве бабье лето

Классическое бабье лето в Москве уже не наступит. При этом температура воздуха в столице прогреется максимум до 14 градусов. Об этом «Москве 24» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со вторника следующей недели, когда появится солнышко, всё равно северо-восточные ветры приведут к тому, что температура не поднимется выше 14 градусов тепла, — отметил синоптик.

По его словам, классическое бабье лето — это особая история, которой нужны соответствующие условия. В это время обычно воздух становится хрустальным и видны паутинки, а температура поднимается до 20 градусов тепла. Однако подобная погода сейчас не прогнозируется.

Температурный фон сейчас повысился, с сегодняшнего дня он уже +13 градусов в течение пяти ближайших дней. Это существенно выше, чем в начале недели, когда температура была просто октябрьская, характерная для середины октября, — заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что температура воздуха в центре Европейской России повысится до 10–12 градусов, тем самым вернувшись к норме. Он подчеркнул, что следует говорить не о потеплении, а именно о повышении температуры.