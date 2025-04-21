Синоптик раскрыл, когда ждать апрельских холодов в европейской части России Синоптик Шувалов заявил, что в европейскую часть РФ холода придут с 24 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В центре европейской части России похолодание ожидается примерно с 24 апреля, заявил MIR24.TV метеоролог Александр Шувалов. Он отметил, что первая половина недели, до среды включительно, ожидается теплой.

Потом пройдет холодный атмосферный фронт и произойдет похолодание. <...> В четверг кратковременные дожди и грозы, температура около +20 градусов. В пятницу уже около +15 градусов и тоже небольшие дожди, — рассказал Шувалов.

С приходом холодного фронта юго-западный ветер сменится на северо-восточный, отметил синоптик. Давление в первой половине недели упадет до 740–742 мм, однако к пятнице вырастет до 750–754 мм рт. ст.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее заявила, что погода в Москве вернется к климатической норме в четверг, 24 апреля. По ее словам, ночью в столице и Подмосковье температура воздуха будет составлять от +3 градусов до +8 градусов, а днем — до 13 градусов тепла.