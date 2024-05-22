Синоптик раскрыл, когда можно открывать купальный сезон на Черном море Синоптик Тишковец: в выходные можно открыть купальный сезон на Черном море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Купальный сезон в Черном море можно открывать уже в предстоящие выходные, 25 и 26 мая, а в центральной части страны — через несколько недель, сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит ТАСС. По его словам, температура моря сейчас составляет +18 градусов.

Что касается температуры воды — купальный сезон открывать пока рановато. Только на Черноморском побережье Кавказа уже в ближайшие выходные мы выйдем на уровень кондиции. Уже сейчас температура моря — 18 градусов тепла, — сказал Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что в Москве купальный сезон можно ожидать через несколько недель. Сейчас температура воды составляет около 13 градусов. Купаться в водоемах можно будет начать в первой-второй декаде июня, отметил Тишковец.

Ранее синоптик заявил, что метеорологическое лето придет в Москву в следующие выходные. По его словам, жителей столицы ожидает температура до плюс 27 градусов. Согласно многолетним наблюдениям, лето начинает радовать москвичей уже с 26 мая, добавил метеоролог.

Также руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе жителей Москвы ожидают кратковременные дожди из-за чередования антициклонов. Шувалов добавил, что до конца этого месяца атмосферное давление в Москве будет высоким, ожидается солнечная погода.