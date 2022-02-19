Синоптик предупредила об усилении ветра и мокром снеге в ближайшие дни

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru рассказала о погоде на ближайшие дни. Так, по её словам, до 23 февраля температура воздуха будет положительной.

Синоптик отметила, что после 23 февраля из-за поведения циклонов в Центральную Россию начнёт поступать холодный воздух. В ночные часы температура понизится до −5...7 градусов, а днём будет держаться на отметке 0 градусов.

Как правило, такой процесс длится 2–3 дня. Потом следующие порции тепла с Атлантики собьют эти морозы. Именно так мы ожидаем развитие процессов, связанных с циклоном, который состоит из трёх центров, — пояснила Позднякова.

Что касается погоды на текущих выходных, то в воскресенье ожидается усиление ветра и осадки в виде мокрого снега. Синоптик уточнила, что в некоторых районах может образоваться даже кратковременный снежный покров. Атмосферное давление пойдёт в рост. По словам Поздняковой, дневная температура составит от 0 до 2 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в этом году ожидается раннее наступление метеовесны, а в ближайшие сутки произойдут резкие перепады атмосферного давления. Синоптик заявил, что по многолетним значениям считается, что метеовесна наступает после 27 марта, однако в этом году это произойдёт намного раньше.