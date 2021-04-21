Синоптик предупредила о дождях и заморозках в Москве

https://static.news.ru/photo/741d4530-a31d-11eb-95fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что тепло не вернётся в Москву раньше 5 мая. По её словам, в ближайшие две недели в столице будет наблюдаться холодная погода.

При этом 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля, сообщает «Москва 24».

Синоптик добавила, что 22 апреля в столице будет около 7-9 градусов, затем не более 10 градусов, что окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Пониженные температуры в конце апреля будут сопровождаться дождями, осадки ждут москвичей и в начале мая.

До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни — дожди различной интенсивности, — отметила Позднякова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё 14 апреля на территории Москвы воздух прогрелся до 21,5 градуса. Подобных показателей в столице не наблюдалось на протяжении нескольких десятков лет. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам специалиста, московская погода в среду побила рекорд 1962 года — 20,8 градуса тепла.