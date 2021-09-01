Москвичей предупредили о скором похолодании

Холодная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве уже в ближайшие выходные. О скором похолодании жителей столицы предупредила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Её слова приводит РИА Новости.

Синоптик отметила, что минимальная температура в воскресенье, 5 сентября, может понижаться до плюс трёх градусов в Подмосковье и до плюс пяти в Москве. Также Позднякова сообщила, что дневная температура в субботу, 4 сентября, составит плюс 14 градусов, а на следующий день — плюс 12–14 градусов.

То есть температура будет значительно ниже, чем в первый день сентября, градуса на три ниже климатической нормы, — пояснила она.

Специалист также отметила, что местами не исключён кратковременный дождь.

Ранее коммунальщики дали советы, как подготовить жильё к холодам. В первую очередь нужно заранее убедиться в исправности батарей отопления. Ещё одну проблему зимой могут доставить негерметичные окна. Кроме того, тепло может уходить через полы.