Синоптик предупредил россиян об аномальном потеплении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Теплее всего окажется в центре и на севере региона, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Ночные температуры в центре Европейской России будут -2...-7 градусов, дневные +1...+3 градусов. В ночь на среду будет до -8 градусов. С понедельника по среду температура будет на 6–7 градусов выше нормы, но это будет ещё соответствовать мартовским значениям, а с четверга наступит уверенно апрельская погода, — рассказал Вильфанд.

По его словам, температура превысит норму на 11 градусов и станет соответствовать второй декаде апреля. Днём столбик термометра будет доходить до +5 градусов, пояснил синоптик.

Он добавил, что до четверга не будет существенных осадков, а затем можно ожидать дождь и мокрый снег. При обилии снега трудно говорить о наступлении весны, подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что 14 февраля, в День святого Валентина, температура воздуха в Москве и области будет существенно выше климатической нормы, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Днём градусник покажет до +1, а ночью температура опустится только до -6. По её словам, аномалия на четыре-пять градусов в положительную сторону станет превосходным подарком для празднующих этот день влюблённых.