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Синоптик предупредил россиян о метелях и снежных заносах

06:29, 07 ноября 2020 24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в некоторых регионах РФ ожидаются метели.

Циклон и все осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, на Северном Урале, в Костромской области, — уточнил синоптик в беседе с ТАСС.

Он добавил, что также снегопады не исключены на севере Приволжского федерального округа, в частности в Кировской области и Удмуртии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешняя зима будет холоднее предыдущей, но в целом — около и выше нормы. Такой прогноз сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Центральной России дни продолжают быть тёплыми, не стоит ждать аномальных холодов и зимой, предрекает синоптик. В Москве минувший октябрь стал самым тёплым за всю 142-летнюю историю наблюдений.

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