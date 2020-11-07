Синоптик предупредил россиян о метелях и снежных заносах

https://static.news.ru/photo/d04b288c-20a9-11eb-a980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в некоторых регионах РФ ожидаются метели.

Циклон и все осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, на Северном Урале, в Костромской области, — уточнил синоптик в беседе с ТАСС.

Он добавил, что также снегопады не исключены на севере Приволжского федерального округа, в частности в Кировской области и Удмуртии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешняя зима будет холоднее предыдущей, но в целом — около и выше нормы. Такой прогноз сделал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Центральной России дни продолжают быть тёплыми, не стоит ждать аномальных холодов и зимой, предрекает синоптик. В Москве минувший октябрь стал самым тёплым за всю 142-летнюю историю наблюдений.