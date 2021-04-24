Синоптик предупредил об аномальном холоде в центре России

https://static.news.ru/photo/a0db27d4-a545-11eb-99ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая, сообщает РИА Новости.

Будет ниже нормы на 2–3 градуса, в центре Европейской России температура будет 8–10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1–2 мая не ожидаем. Но прогноз ещё будет уточняться, — отметил учёный.

Он добавил, что при облачной до конца месяца погоде больших осадков не ожидается. Хотя это может быть даже мокрый снег. Ожидающийся в центре России холод связан с действием циклона, сформировавшегося на севере Европы.

Заток холодных воздушных масс из Арктики и облачность, поэтому на всей европейской территории, за исключением, как это ни странно, северо-востока (в Коми, Архангельской области, на Северном Урале), там тепло. Потому что воздушные массы перемещаются действительно с юга, и они тёплые, — пояснил Вильфанд.

Ранее стало известно, что тепло не вернётся в Москву раньше 5 мая, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в ближайшее время в столице будет наблюдаться холодная погода. При этом 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.