Синоптик предупредил о жаре в 40 градусов в Поволжье и на юге России Вильфанд: антициклон несет в Поволжье и на юг России жару в 40 градусов

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что антициклон из Европы принесет на выходные в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов. Влияние антициклона будет «очень мощное и обширное», отметил он в беседе с РИА Новости.

Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России, — подчеркнул ученый.

Он уточнил, что повышаться будет и ночная температура, которая к выходным достигнет 15-16 градусов.

Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии — даже до 40 градусов, — рассказал синоптик.

Он добавил, что жара к концу недели установится также на юге Ростовской области и в Краснодарском крае — там ожидается 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35-37 градусов.

Ранее стало известно, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жаркой погоды. По данным синоптиков, он продлится с 13 по 15 августа, в этот промежуток в столице ожидается температура до 32 градусов. При такой погоде горожанам рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.