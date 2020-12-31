Синоптик предупредил о возвращении в Москву зимней погоды

https://static.news.ru/photo/95c0acc2-4ca1-11eb-b243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода вернётся в Москву 4 января. С понедельника дневная температура будет опускаться до 8 градусов мороза, а ночная — до 10 градусов мороза.

В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет минус 2 — минус 7, днем — 0 — минус 5. То есть положительных температур уже не будет. Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду, — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Похолодание в Москве, как считает учёный, продолжится в последующие дни. Так, во вторник, 5 января, ожидается 4-9 градусов мороза ночью и до 7 градусов мороза днём. Вполне зимняя погода будет стоять в столице до конца недели, подчеркнул Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что погода в 2020 году обновила рекорды по целому ряду показателей, рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода». Так, зима 2019–2020 года признана самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в России. В Москве же впервые средняя температура воздуха в зимний период превышала ноль градусов.