Синоптик предупредил о скорых ночных заморозках

https://static.news.ru/photo/2da638c0-c58a-11eb-b782-96000091f725_660.jpg Фото: He Jinghua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время в ряде регионов страны ожидаются ночные заморозки до минус 2–5 градусов. Похолодание возможно в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях, сообщает ТАСС.

Заморозки будут продолжаться, как это ни странно. На востоке Европейской России, в Башкирии будут заморозки до минус 2 градусов, в Челябинской области аналогичная ситуация, в Томской области — тоже до минус 2 градусов, на юге Тюменской области — до минус 5 градусов, в Новосибирской области — до минус 2 градусов, — отметил учёный.

Он добавил, что аномальные холода также прогнозируются в Омской, Новосибирской и Ростовской областях, в Краснодарском и Красноярском краях.

В Западной Сибири и на западе Красноярского края температура ниже нормы на 4–5 градусов прогнозируется. Пятого числа низкие температуры днём, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае — 12–16 градусов всего-навсего, — указал Вильфанд.

По его словам, температура ниже нормы на 3–4 градуса продержится в Ростовской области и Краснодарском крае до середины следующей недели, что отложит начало купального сезона.

Ранее стало известно, что к концу следующей недели воздух и вода в столичном регионе прогреются до летних температур и можно будет открыть купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что летом в этом году в столичном регионе будет жарко.