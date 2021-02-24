Синоптик предупредил о скором возвращении морозов в Европейскую Россию

https://static.news.ru/photo/8609c2c8-7712-11eb-955c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2021 году март в европейской части России ожидается «неоднородным». По его словам, возможно, что температуры снова станут опускаться до минус 15 градусов.

Первые две декады марта неоднородные, будут ещё морозы, будут ещё понижения температуры ниже минус 10–15 градусов. Когда — расскажем за три дня до этого события, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

В Гидрометцентре прежде поясняли, что неоднородная погода означает скачки температуры, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений. Это могут быть обильные снегопады или шквалистый ветер. Наиболее точный прогноз погоды синоптики представляют именно за три дня до события, не раньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, оно будет сопровождаться хмурой погодой, мокрыми осадками и гололедицей. Температура приблизится к нулевой отметке уже в первой половине 25 февраля.