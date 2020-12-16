Синоптик предупредил о скором похолодании в европейской России

https://static.news.ru/photo/c139bf52-40c0-11eb-8221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с начала следующей недели в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается понижение температуры на 2–3 градуса.

В Москве будет заметно теплее нормы, но только до конца ближайших выходных, сообщает РИА Новости.

Начиная с понедельника будет умеренное понижение температуры. Ночью — от минус 3–8 градусов, днём во вторник будет уже минус 6–11. Днём тоже постепенное снижение: в понедельник — минус 2–4, во вторник будет холоднее на 2–3 градуса. Это близкая к норме погода, — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что похожая погода будет и в остальной части ЦФО. Зато серьёзное понижение и аномальные холода уже 20 декабря придут на юг европейской России.

В Ростове в воскресенье ночные температуры будут минус 4–8 градусов, в понедельник, вторник — уже от минус 5–10 градусов. Для юга это прохладная погода, ниже нормы на 4–6 градусов, — пояснил учёный.

На север ЦФО в течение всей следующей недели будет поступать атлантический воздух. Там отклонения от нормы достигнут 6–8 градусов со знаком плюс.

Поэтому там очень часто будут такие явления, как сильный снег, мокрый снег, гололёд. На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололёдные явления в Республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО — до 23 метров в секунду, — подчеркнул синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зима в России может стать гораздо короче, чем обычно, а весна — продолжительнее. Это связано с глобальным потеплением, считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в отдельных регионах зима может стать короче на десять и более дней. Такой температурный сдвиг главный метеоролог страны связывает с «невероятным потеплением», которого раньше не было.