Синоптик предупредил о сильной жаре на грядущей неделе

https://static.news.ru/photo/286ad79c-d54b-11ea-870e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура на 6-7 градусов выше нормы ожидается на начавшейся неделе, с 3 августа, на северо-востоке России. В Якутии превышение составит 10-11 градусов, в центре европейской части страны — на 2-3 градуса.

В Коми, Архангельской области, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха составит 27-28 градусов, будет доходить и до 30 градусов жары, превышение составит 6-7 градусов. такая же погода ожидается на северо-востоке европейской части России и северо-востоке УФО.

Причина тому — антициклон. Он будет распространять влияние от центра Европейской России на восток, — объяснил в беседе РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вернётся аномально жаркая погода в Якутию, там потеплеет до 23–29 градусов, что выше нормы на 10–11 градусов. Начнёт теплеть в центре и на севере европейской части России. Есть небольшая вероятность осадков, но в центральной части России их почти не будет, а будет много солнца.

Во вторник будет около нормы в центре Европейской России, а начиная со среды и четверга уже будет на 2-3 градуса выше нормы, добавил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление до 30 градусов придёт на европейскую часть России на следующей неделе. В Москве солнечно и менее дождливо станет уже с понедельника, 3 августа.