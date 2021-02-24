Синоптик предупредил о резком потеплении в ряде регионов

https://static.news.ru/photo/f6e3113c-76ec-11eb-8748-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра Европейской России ожидает резкое потепление. По его словам, оно будет сопровождаться хмурой погодой, мокрыми осадками и гололедицей.

На смену 20-градусным морозам уже в первой половине 25 февраля температура приблизится к нулевой отметке.

Это повышение температуры на 23–30 градусов осуществится за 36–48 часов. Это всё-таки нечасто бывает... В четверг к середине дня температура достигнет 0...+3 градуса. Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Вильфанд добавил, что 25 февраля в центре европейской части России ожидается мокрый снег и дождь, усиление ветра. Данное потепление нельзя называть началом весны.

Что важно, в связи с потеплением усиливается гололёд... Очень скользко становится. Будет таять снежок, подмерзать при усилениях ветра. Не очень радостно, — подчеркнул синоптик.

Он уточнил, что в ближайшее время ночные температуры будут держаться около нулевой отметки, а днём — плюсовая температура от четырёх до девяти градусов. Это касается Черноземья, а также Крыма и Краснодарского края.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё в ночь на 23 февраля в столичном регионе небо полностью прояснело за счёт антициклона. Ночь стала самой холодной с начала зимы. К семи утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. До этого минимальная для текущей зимы температура воздуха фиксировалась 18 января, когда столбики термометра показали 23,6 градуса мороза.