Синоптик предупредил о резком похолодании на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 12 апреля на юг России придут похолодание, сильные осадки с ветром. По его словам, столбик термометра в Краснодарском крае и Ростовской области опустится сразу на 10–15 градусов, сообщает ТАСС.

На юге европейской части России совершенно летняя погода с температурой до 27 градусов тепла. Но во вторник в Краснодарском крае, Сочи, Ростовской области ситуация значительно меняется — температура понизится на 10–15 градусов. В Краснодарском крае, например, вместо 25–27 градусов будет 12–14 градусов, — пояснил учёный.

Он добавил, что непогода придёт в Крым, где 12 и 13 апреля ожидается сильный дождь с грозой при ветре до 20–25 метров в секунду. Примерно такая же погода будет на большей части Северо-Кавказского федерального округа, подчеркнул Вильфанд.

Ранее стало известно, что Роман Вильфанд сообщил: в Москве во второй половине апреля и начале мая ещё можно ожидать заморозки. Это характерно для российской столицы. В Москве уже чётко видна тенденция к весеннему потеплению, отмечает метеоролог, однако это не исключает похолоданий.