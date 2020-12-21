Синоптик предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/6eb4b9f2-4332-11eb-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение недели в некоторых регионах страны установится аномальная погода. По его словам, непривычно холодно будет в Поволжье.

Температура в начале недели на 6–8 градусов ниже нормы, а к пятнице — на 3–5 градусов ниже нормы. Даже экстренное предупреждение выпустили: в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях температура с 21 по 24 декабря даже на 9 градусов ниже нормы, — отметил учёный в беседе с ТАСС.

При этом в Северо-Западном федеральном округе всю неделю будет теплее обычного. Там температура окажется выше нормы на 5–8 градусов, добавил синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что циклон «Грета» принесёт в Москву снегопад и метели к конце наступившей недели. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, что первая половина предстоящей недели будет пасмурной. Существенных осадков не ожидается, а температура будет колебаться у нулевого показателя.