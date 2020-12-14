Синоптик предупредил о нестабильной погоде в Центральной России

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Племянник Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказание знаменитой тётушки о сроках окончания пандемии коронавируса. Знаменитая предсказательница ещё в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия и «люди будут умирать на улицах».

Пророчество болгарской провидицы вспомнили на передаче «На самом деле» на Первом канале. Оно было озвучено в декабре прошлого года и на тот момент никто его не воспринял всерьёз, а гости...