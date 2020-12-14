Синоптик предупредил о нестабильной погоде в Центральной России

https://static.news.ru/photo/508eb4ca-3e6c-11eb-bb06-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе жителей центральной части европейской России ожидает переменчивая погода. По его словам, с 15 декабря она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе минус 5–6 градусов и дневными — минус 2–4 градуса.
Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повыситься сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90% снег, который выпадет, останется на зиму, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.
Вильфанд добавил, что в пятницу, 18 декабря, возможна оттепель до плюс 2 градусов. Общее повышение температуры может составить 4–5 градусов.
В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днём тоже умеренно прохладная погода, — пояснил синоптик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян предупредили о надвигающемся аномальном похолодании в двух регионах. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Якутию и Красноярский край в ближайшие дни придут настоящие «сибирские морозы». В Якутии температура воздуха упадёт до минус 40–50 градусов, в Красноярском крае ожидается похолодание до минус 35–40.