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Синоптик предупредил о нестабильной погоде в Центральной России

03:24, 15 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе жителей центральной части европейской России ожидает переменчивая погода. По его словам, с 15 декабря она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе минус 5–6 градусов и дневными — минус 2–4 градуса.

Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повыситься сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90% снег, который выпадет, останется на зиму, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Вильфанд добавил, что в пятницу, 18 декабря, возможна оттепель до плюс 2 градусов. Общее повышение температуры может составить 4–5 градусов.

В субботу будет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому ночные температуры опять будут снижаться, и днём тоже умеренно прохладная погода, — пояснил синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян предупредили о надвигающемся аномальном похолодании в двух регионах. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Якутию и Красноярский край в ближайшие дни придут настоящие «сибирские морозы». В Якутии температура воздуха упадёт до минус 40–50 градусов, в Красноярском крае ожидается похолодание до минус 35–40.

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