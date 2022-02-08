Синоптик предупредил о наступлении самого тёплого февраля в XXI веке

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о наступлении одного из пяти самых тёплых февралей XXI века. В ближайшие пять дней температурные показатели будут превышать норму на 6-9 градусов, сообщает URA.RU.

В Москве и во всём Центральном федеральном округе воздух прогреется до +3 градусов. Такая погода простоит до 12 февраля.

И со среды вновь ожидаются положительные температуры, высота снежного покрова просядет на десять сантиметров, — рассказал метеоролог.

Жителям Москвы стоит подумать о резиновых сапогах в предстоящие дни. Как отметил Шувалов, в XXI веке средняя февральская температура так же наблюдалась выше нормы в 2000, в 2002, 2008, 2019 и 2020 голах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд накануне рассказал, сколько времени в Москве продлится оттепель. Она простоит до конца недели, но будет сопровождаться каждодневными осадками и гололедицей. По его словам, тёплая погода в столице точно продержится до конца недели.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на неделе с 7 по 13 февраля североатлантический циклон «Роксана» принесёт в Центральную Россию мартовское тепло. Температура воздуха поднимется до минус 2–3 градусов.