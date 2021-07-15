Синоптик предупредил о надвигающихся на столицу «пятнистых» дождях

До конца недели в Москве и Подмосковье ожидаются крайне локальные — «пятнистые» — дожди. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил жителей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, такое природное явление связано с разрушением антициклона над столичным регионом. В настоящее время в атмосфере фиксируется неустойчивость, которая и приведёт к кратковременным дождям и даже грозам. При этом во время грозы ветер будет усиливаться до 15-17 метров в секунду.

Сегодня осадки прогнозируются в разных районах Московской области. Но очень пятнистые — с масштабом распространения до 3-5 км. Это значит, что уже в 10 километрах от места осадков будет сиять солнце. И это типичная ситуация для разрушающегося антициклона, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что такая же погода ожидается в выходные. На следующей неделе погода заметно изменится и осадки уже будут обильными.

Ранее сообщалось, что в Москве уже девятый день подряд сотрудники Гидрометцентра продлевают оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По прогнозам синоптиков, 15 июля москвичей ждёт аномально жаркая погода, с температурой выше нормы на 7 и более градусов. Сильная жара в дневные часы достигнет 33–35 градусов.