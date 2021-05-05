Синоптик предупредил о ливне и грозах в Москве

https://static.news.ru/photo/fc6fe9ea-ae3c-11eb-8830-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине дня в четверг, 6 мая, на территории Москвы ожидаются ливни и штормовой ветер. Воздух в столице прогреется до 19 градусов тепла. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Эксперта цитирует РИА Новости.

По его словам, в городе в четверг ожидается тёплая погода с прояснениями. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Местами возможна гроза. Температура воздуха в Москве — 17–19 градусов тепла, а по области — 15–20 градусов.

Несмотря на то что дожди будут ливневые, они будут кратковременными, осадков выпадет немного. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, но в порывах может достигать 17–22 метров в секунду. Атмосферное давление упадёт и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, — сказал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в День Победы 9 Мая в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла.