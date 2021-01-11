Синоптик предупредил о грядущих аномальных морозах в европейской России

https://static.news.ru/photo/5580a1c0-5459-11eb-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 12–13 января на европейской части России усилятся морозы. По его словам, превышение нормы составит 7–13 градусов.

Похолодание будет не просто продолжаться, а усиливаться. Это затронет всю европейскую часть России. Будет ниже нормы на 7–10 градусов, а в некоторых регионах — Костромской, Ивановской, Ярославской, Вологодской областях — даже на 10–13 градусов, — отметил учёный в беседе с ТАСС.

Вильфанд добавил, что в ближайшее время рассчитывать на скорое потепление не приходится. Суровые морозы затронут почти 40–50% территории России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москву на этой неделе придут настоящие зимние суровые морозы. Погода будет по-настоящему опасной, из мягкой зима превращается в жёсткую и аномально холодную для столицы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. С 13 января максимальная температура будет составлять минус 15 градусов.