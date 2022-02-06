Синоптик предупредил о длительной оттепели в центре России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, сколько времени в Москве продлится оттепель. Она простоит до конца недели, но будет сопровождаться каждодневными осадками и гололедицей, пишет ТАСС.

Оттепель будет длительная в Москве — до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема — это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит, — приводит агентство слова метеоролога.

Увеличения высоты снежного покрова не ожидается. Его будет «прибивать» мокрый снег. Во вторник, 8 февраля, в Москве днём будет 1–3 градуса тепла, 9 февраля, в среду, — 1 градус мороза — 1 градус тепла, 10 февраля — 1–3 градуса тепла, 11 февраля — 2 градуса мороза — 3 градуса тепла. В выходные погода существенно не изменится, в субботу, 12 февраля, будет — 4 градуса мороза — 1 градус тепла, 13 февраля — 2 градуса мороза — 3 градуса тепла.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на неделе с 7 по 13 февраля североатлантический циклон «Роксана» принесёт в Центральную Россию мартовское тепло. Температура воздуха поднимется до минус 2–3 градусов.