Синоптик предупредил москвичей о самом холодном дне в декабре Синоптик Шувалов: 10 декабря в Москве температура опустится до минус 27 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву и Подмосковье на этой неделе охватят экстремальные морозы, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха продолжит падать, достигая минус 27 градусов. Потепление ожидается лишь 13 декабря, когда антициклон начнет уходить на восток, уступая место более теплым юго-западным потокам, добавил метеоролог.

В столичном регионе погода в ближайшие дни будет весьма однообразной. К Москве подходит циклон, который принесет с собой аномальные морозы. Начиная с четверга температура воздуха начнет опускаться, достигая минус 27 градусов. При этом пик похолодания, предварительно, придется на воскресенье. Давление до конца недели будет высоким, а ветер — слабым, непорывистым. Такая холодная погода будет стоять до 12–13 числа, а после антициклон начнет уходить на восток, уступая место более теплым юго-западным потокам, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что в ближайшие месяцы москвичи будут наблюдать резкие скачки, когда аномальные морозы будут постоянно сменяться резкими потеплениями. Он назвал подобное явление погодной тахикардией.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве достигла 36 см. По его словам, это рекордный показатель за все 145 лет метеорологических наблюдений.