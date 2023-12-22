Синоптик предупредила москвичей о резком похолодании в выходные Синоптик Позднякова заявила, что в выходные в Москве резко похолодает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни в Москве прогнозируется экстремально низкое атмосферное давление и сильный снегопад, рассказала NEWS.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Такая погода обусловлена приближением циклона, который движется на Россию из Скандинавии, пояснила эксперт. Синоптик также отметила, что в воскресенье, 24 декабря, ожидается резкое похолодание.

В субботу, 23 декабря, в Москве ожидается кардинальное изменение погоды. Преимущественно будет облачно, большую часть суток пройдут осадки в виде мокрого снега. Ближе к вечеру осадки прекратятся, и пейзаж сменится на зимний. Температура при этом составит 1–2 градуса тепла. В воскресенье температура перейдет отметку в ноль градусов в сторону отрицательных значений, — рассказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в Подмосковье в ночные часы не исключено понижение температуры до минус 7 градусов. Следующая неделя тоже будет морозной и снежной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в канун католического Рождества, 25 декабря, в столице ожидается мягкая погода с небольшими отрицательными температурами. Специалист уточнил, что прогнозируется небольшой снег, температура воздуха опустится до 4–6 градусов мороза. Днем 25 декабря будет от минус 2 до минус 4 градусов.