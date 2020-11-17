Синоптик предупредил москвичей о приходе декабрьских морозов

https://static.news.ru/photo/9713b4de-2898-11eb-85ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 17 ноября в Москву пришли декабрьские морозы. По его словам, столбик термометра опускался до отметки минус 6,7 градуса, а по области — до минус 10.

Сегодня самая холодная ночь, и декабрьские морозы — что ночью, что днём, — цитирует синоптика РИА Новости.

Он добавил, что в течение дня жителей столицы кроме морозов ждёт очень высокое атмосферное давление — до 763 миллиметров ртутного столба.

Погода в столице будет определяться влиянием антициклона, поэтому небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, три — восемь метров в секунду. Минус один — минус три в Москве, и ноль — минус пять в Подмосковье, — отметил Тишковец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура на севере азиатской части России на 15–20 градусов превышает норму, а на юге европейской части на 4–7 градусов ниже обычной. Это вызывает температурный парадокс, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он пояснил, что такой «парадокс» возник из-за антициклона, из-за которого на юг и в центр европейской территории поступают холодные воздушные массы с юго-востока.