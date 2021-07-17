Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся проливных дождях
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:32, 18 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях, которые пройдут 19 июля по всем районам Москвы и Подмосковья. Ливни будут сопровождаться сильным ветром до 17 м/с и грозами, пишет ТАСС.
В понедельник во второй половине дня кратковременные дожди будут уже повсеместно. Уже не будет так, что кому-то повезло, кому-то нет: осадки почувствуют все жители Москвы и Подмосковья. Будут грозы, усиление ветра минимум до 17 м/ с, — приводит издание слова синоптика.
Возможно, в связи с непогодой будет выпущено штормовое предупреждение, отметил Вильфанд. При этом температура воздуха останется достаточно высокой и составит от 27 до 29 градусов тепла.
Во вторник, 20 июля, ненастье в столице продолжится.
Во вторник тоже облачно, кратковременные дожди и температура 25–27 градусов максимально, — сказал метеоролог.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.