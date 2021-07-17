Синоптик предупредил москвичей о надвигающихся проливных дождях

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ответил журналисту Владимиру Соловьёву на обвинения в «заказной» работе на Кремль. Венедиктов обвинил Соловьёва в увлечении теориями заговора и напрасном обвинении других людей в работе на Кремль или другие властные структуры, о чём написал в своём Telegram-канале.

Речь идёт о словах Соловьёва, который заявил, что главред «Эха Москвы» якобы «сделал заказ от своей крыши» в администрации президента, взял деньги и «хреначит» министра иностранных дел Сергея Лаврова. То...