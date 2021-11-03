Синоптик предупредил москвичей о начале лёгких морозов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москву приходит похолодание. Оно начнётся во вторник, 9 ноября, отметил он в беседе с ТАСС.

Учёный пояснил , что температура к вечеру станет опускаться до 4 градусов мороза. В среду в столице ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.

Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются с севера. 8 ноября днём и ночью будет 2–4 градуса, по области — от ноля до 5 градусов. При этом заметное понижение температуры произойдёт уже во второй половине дня вторника, температура станет отрицательной, — уточнил Вильфанд.

Самым холодным днём следующей недели станет среда, 10 ноября. Ночная температура ожидается в диапазоне 6 градусов мороза — ноль градусов, дневная — 2 градуса мороза — 3 градуса тепла, подчеркнул учёный.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели на востоке России температура воздуха превысит норму на 14–17 градусов, заявил Роман Вильфанд. Речь идёт о Красноярском крае, Магаданской области и западе Якутии. В названный период температура на западе Красноярского края составит 4–6 градусов тепла, а в Якутске будет 16–20 градусов мороза.