Синоптик предсказал заморозки в нескольких российских регионах Вильфанд: в конце августа заморозки ожидаются в Поволжье и Забайкалье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкалье и в Нижегородской области в конце августа ожидаются заморозки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также, по его словам, похолодает на юге Урала. При этом на юге европейской части и в Сибири температура будет выше нормы.

На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер — 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура. На севере Волги в Нижегородской области до конца рабочей недели заморозки до минус одного [градуса] по ночам. В Забайкалье тоже заморозки до минус двух градусов, — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае дневная температура будет выше 30 градусов в течение всей недели, в Тыве она превысит отметку плюс 35 градусов. В Красноярском крае и в Крыму температура будет колебаться в диапазоне 29–34 градуса.

Недавно климатолог Алексей Кокорин заявил, что России угрожают смерчи и ураганы из-за глобального потепления. Кроме этого, он сообщил об увеличении средней температуры в стране и о том, что все более часто в России появляются периоды жары. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.