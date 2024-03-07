Синоптик предрек зимние морозы нескольким регионам России Ильин: на востоке ЦФО, в Поволжье и Приуралье ожидается до минус 15 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Центральном федеральном округе вся следующая неделя пройдет под влиянием антициклона, сообщил NEWS.ru метеоролог Александр Ильин. На востоке округа, а также в Поволжье и европейском Приуралье ожидается до минус 10–15 градусов. Холоднее будет лишь в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале — до минус 15–20 градусов.

В ЦФО вся следующая неделя пройдет под влиянием антициклона. Будет преобладать хорошая погода с минимумом осадков. Основная часть осадков выпадет в северо-восточной части округи и как правило в виде снега, — рассказал синоптик.

Начало недели для жителей ЦФО, по его словам, будет достаточно прохладным. На северо-западе и западе европейской России температуры будут находиться на нулевой отметке со слабым плюсом, а в центральной части, в том числе в московском регионе, ожидается достаточно холодная погода — минус 1–5 градусов в дневные часы.

Со вторника, 12 марта, в европейской России начнется небольшое потепление, отмечает он. В центральных районах температуры будут в диапазоне от минуса 2 до плюс 2. Уйдут холода и с Приуралья, где в дневные часы столбики термометров поднимутся до минус 2–7 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в Международный женский день. По словам эксперта, она не порадует местных жителей. Согласно прогнозу, 8 марта в столице ожидается снег, а ночью температура воздуха может опуститься до минус 6–9 градусов.