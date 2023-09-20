На выходных в Москве ожидается едва ли не самая теплая погода с начала сезона, по средней температуре даже слегка превзойдет мажорное начало месяца. Это великолепие обеспечит антициклон, в который мы попадаем. Днем воздух прогреется до 25-26 градусов тепла. Подобные рекорды отмечались в 2015 и 1924 годах. Осадков в эти дни не будет от слова совсем, что приводит нас к еще одному рекорду. Дело в том, что на сегодняшний день в столице выпало всего 4 мм осадков, что даже меньше, чем в рекордном по сухости 1882 году. К сожалению, такое волшебство не может продолжаться вечно, на следующей неделе уже ожидается понижение температуры до 17 градусов, также столицу накроют дожди. И поэтому не стоит упускать момент, и вдоволь насладится июльской погодой в грядущей уик-энд, – рассказал Шувалов.