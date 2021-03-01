Синоптик поведал, когда в Москву придёт весеннее тепло

https://static.news.ru/photo/273447a8-7aa2-11eb-8d42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придёт весеннее тепло. По словам синоптика, природа начнёт пробуждаться ото сна ближе к 10 апреля.

Последняя волна арктического вторжения, я думаю, будет с 5 по 10 апреля. Во второй декаде апреля стабилизируется ситуация, и среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше, — сказал специалист.

Он отметил, что если вторая декада будет держаться в рамках климатической нормы, то третья декада уже начнёт превышать её. Таким образом, станет заметно теплее.

Процесс пробуждения природы, по моим оценкам, будет во второй декаде апреля, включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее, — добавил Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что погода в марте будет всё время меняться с холодной на тёплую, но в целом температура будет в пределах нормы. «Сухие» периоды будут сменяться осадками. На азиатской территории России выпадет снег.

Мартовская погода по всей стране будет находиться в рамках нормы. Исключение составят север Урала, Западной Сибири, а также северо-восток европейской части страны и север Средней Сибири.