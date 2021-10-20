Синоптик посоветовала москвичам не ждать снега в конце октября

С 25 по 31 октября снега в Москве ожидать не стоит, так как на следующей неделе среднесуточная температура в столице днём составит примерно пять градусов тепла. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Москвой 24».



В начале следующей недели ночи будут умеренно тёплые. По области возможно понижение до −3 градусов. Дневная температура в Москве — около +5 градусов. С 25 октября погоду будет целиком определять антициклон, существенных осадков у нас уже не ожидается. Может быть, только 28-го числа возможен какой-то дождичек. Снега мы пока не ждём, — сообщила Позднякова.

Она уточнила, что самым холодным днём грядущей недели скорее всего станет понедельник, 25 октября: температура днём составит не выше пяти градусов тепла. В последующие дни воздух в столице будет медленно прогреваться, спрогнозировала Позднякова. 25, 26 и 27 октября москвичи могут наслаждаться осенним солнцем, так как потом его закроют облака под влиянием антициклона.



Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам порядка 14 градусов тепла 21 октября. Также он предупредил о резком падении атмосферного давления.

