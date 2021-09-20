Синоптик посоветовал не пугаться прогнозов о дождях

Москвичам не стоит опасаться обильных осадков, о которых синоптики регулярно говорят осенью, так как такие дожди никогда не бывают столь же интенсивными, как летние ливни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт РИА Новости.

Если дождь идёт ночью, то его мало кто замечает. Очень важно не пугать и не пугаться прогноза погоды. Особенно когда слышишь о каких-то рекордах. Допустим, во Внуково за ночь выпало 15 миллиметров осадков, в Домодедово — 19 миллиметров, в Шереметьево — 7 миллиметров, на базовой станции (на ВДНХ. — NEWS.ru) — 14 миллиметров. Много это или мало? Да, заметные дожди, но это ничего особенного, — сообщил он.

Он отметил, что над Москвой и областью также наблюдались низкие облака, которые вместе с моросящим дождём могли создать впечатление тумана. Как уточнил синоптик, монотонный дождь будет наблюдаться в Москве во вторник, затем осадков будет меньше.

Ранее сообщалось, что холодная и дождливая погода может вогнать людей в депрессивное настроение. Однако настроить себя на позитивный лад поможет снижение активности и изменение привычного ритма жизни.

В осеннее время лучше изменить свой привычный ритм жизни и снизить активность. Кроме этого, больше времени нужно уделять отдыху. Для этого лучше всего окружить себя приятными и уютными вещами, которые помогут согреться в холодное время года.