Синоптик рассказал о погоде в европейской части РФ на будущей неделе

https://static.news.ru/photo/88fa708e-2b7e-11eb-a645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе температура во всей европейской части России станет примерно одинаковой. По его словам, благодаря воздушным массам из Атлантики столбик термометра будет держаться около значений, чуть превышающих норму.

На уходящей неделе из-за прихода холодного воздуха из Средней Азии аномальный холод отмечался на юге Европейской России, а на её северо-западе главенствовали весьма тёплые воздушные массы.

К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге около нормы, а в умеренных широтах — на 2-3 градуса выше нормы. На азиатской территории будет по-прежнему на 12-15 градусов выше нормы, — пояснил учёный в беседе с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы в конце ноября и начале декабря. По его словам, ожидается температура около нуля с колебаниями от минуса двух до плюс трёх градусов. При этом он отметил, что называть такую погоду оттепелью некорректно.