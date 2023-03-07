Синоптик пообещал ряду регионов России особенно теплое 8 марта Вильфанд: особенно теплое 8 марта ожидается на Кавказе

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Международный женский день в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается до плюс 15–19 градусов. По его словам, которые передает ТАСС, также по-весеннему теплую погоду смогут наблюдать жители Приморья, Хакасии, Тувы, Забайкалья, Хабаровского края, юга Западной Сибири и Красноярского края.

Восьмого числа в Краснодаре настоящая весенняя погода — до плюс 18–19 градусов, в Сочи — до плюс 16–17 градусов, в Крыму — около плюс 13–15 градусов, в Ростовской области — до плюс 16–17 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе, — рассказал ученый.

По его словам, ожидается значительное повышение температуры на юге Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской областях и особенно в Алтайском крае, где будет до плюс 9 градусов. До 6–8 градусов тепла в Международный женский день будет на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.

Радостно 8 марта встретит и Приморский край. Там температура будет повышаться до 10–12 градусов, что на 7–8 градусов выше климатической нормы, — добавил Вильфанд.

По его словам, также тепло придет на юг Хабаровского края, где будет до плюс 4 градусов, и в Забайкалье, где ожидается до 6–8 градусов тепла.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве в Международный женский день стоит ожидать переменчивую погоду. Метеоролог предупредил, что в ночь на 8 марта будет мороз до 5–10 градусов. Эксперт при этом предупредил, что днем «заметно потеплеет».