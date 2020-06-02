Синоптик пообещал приход июльской погоды

https://static.news.ru/photo/8dd1dbbc-a526-11ea-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление в европейской части России начнётся с 4 июня, а с 7 июня температура воздуха станет соответствовать показателям конца июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля, — пояснил специалист в интервью РИА Новости.

Он предупредил о возможных дождях, которые окажутся по-летнему интенсивными и кратковременными, а также отметил, что тёплая июльская погода задержится в России до середины следующей недели. По словам Вильфанда, 7 июня в центре страны воздух прогреется до 23–25 градусов, на юге — до 31 градуса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вся первая половина текущей недели будет в Москве во власти непогоды. В столице будут идти дожди, местами сильные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая ситуация будет актуальна и 2–3 июня, а также в ночь на 4-е число.